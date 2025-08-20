Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 06:55

Украинцев подняли в 4:30 утра из-за «радиационной угрозы», когда было уже поздно спасаться

Жителям Полтавской области по ошибке прислали сообщение о радиационной угрозе

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Konoplytska

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Konoplytska

Жители Полтавской области в 4:30 утра чуть не сошли с ума, получив уведомления о радиационной угрозе от областной военной администрации. Позже в ОБА объяснили это сбоем системы.

«Миргородский район — отбой радиационной тревоги», — сказано в сообщении ОВА, которое, как оказалось, из-за сбоя в системе сообщение о воздушной тревоге было отправлено в неправильном виде.

Таким образом, об «угрозе радиации» военная администрация предупредила жителей уже постфактум, когда было бы уже поздно. При возникновении реальной опасности необходимо немедленно укрыться в помещении, желательно в подвале или в центре прочного здания, подальше от стен и крыши. Если во время радиационной угрозы не укрыться, последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до летального исхода.

Стало известно об обстановке на Запорожской АЭС после страшных фото с дымовой завесой
Стало известно об обстановке на Запорожской АЭС после страшных фото с дымовой завесой

Ранее в ФСБ сообщили, что над территорией Смоленской АЭС российские системы РЭБ подавили украинский беспилотник самолётного типа. Это был ударный БВС «Спис», собранный на Украине. Спецслужбы показали фото его запчастей, найденных вокруг.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar