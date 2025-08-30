Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 04:07

Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда США о незаконности пошлин

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский президент Дональд Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда о том, что введение торговых пошлин при его администрации противоречило законодательству США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня крайне пристрастный Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши пошлины должны быть отменены, но они знают, что Соединённые Штаты Америки в конечном итоге одержат победу», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что до решения Верховного суда все введённые тарифы продолжат действовать. Он предупредил, что отмена этих пошлин обернётся «полной катастрофой» для Соединённых Штатов.

Ранее вступили в силу американские пошлины на товары из Индии, ставка по ним составляет 50%. Тариф стал одним из самых высоких, установленных Вашингтоном. Исключения сделаны для гуманитарной продукции, а также грузов, которые уже находятся в стадии отправки в США или входят во взаимные торговые программы. Причиной введения пошлин стало нежелание Индии отказываться от российской нефти.

