Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда США о незаконности пошлин

Американский президент Дональд Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда о том, что введение торговых пошлин при его администрации противоречило законодательству США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня крайне пристрастный Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши пошлины должны быть отменены, но они знают, что Соединённые Штаты Америки в конечном итоге одержат победу», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что до решения Верховного суда все введённые тарифы продолжат действовать. Он предупредил, что отмена этих пошлин обернётся «полной катастрофой» для Соединённых Штатов.