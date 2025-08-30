Назван самый подорожавший в мире товар, который просто обожают россияне

Сорта кофе робуста и арабика показали наибольший рост цен среди всех товаров на мировых рынках в августе, тогда как наибольшее падение стоимости зафиксировано у пиломатериалов и меди. Такие данные приводятся в отчётах бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проанализированных РИА «Новости».

Стоимость кофе робуста за месяц выросла в полтора раза, а арабика подорожала на 29%. Также на 4,9% увеличились цены на сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке.

Среди металлов максимальный прирост в конце лета показал неодим, используемый в производстве магнитов, чья стоимость выросла на 20%. Цены на литий увеличились на 9,2%, а на молибден, необходимый для создания сплавов и катализаторов, поднялись на 7,7%. При этом все основные энергоносители в августе подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть сорта WTI подорожала на 8,5%, а сорт Brent подорожала на 8%.

В то же время наибольшее снижение цен в августе продемонстрировали пиломатериалы, стоимость которых упала на 19,2%. Практически аналогичное снижение показала медь, подешевевшая на 18,3%. Замыкает тройку наиболее подешевевших товаров апельсиновый сок, который потерял в стоимости 13,7% за месяц.