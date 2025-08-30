«Старение не обусловлено возрастом»: Названы привычки, которые приближают «закат жизни»

Повседневные привычки вроде позднего сна, частых перекусов и постоянного пользования телефоном могут ускорять старение, рассказал «Газете.ru» руководитель направления «Медицина» в Нетологии Евгений Машковский. Он объяснил, как образ жизни влияет на клеточные процессы и что реально помогает замедлить старение.

«С научной точки зрения, старение — это не просто процесс, обусловленный возрастом. Это совокупность биологических изменений: воспаление в организме, снижение нейропластичности мозга и когнитивных функций, накопление повреждений ДНК, гликация белков. Эти процессы можно отслеживать с помощью анализа крови, контроля генетических и гормональных показателей», — сказал он.

Эксперт развенчал популярные мифы об «антивозрастных» кремах и БАДах: они могут улучшать внешний вид кожи, но не влияют на глубинные процессы старения. Плохой сон после полуночи, яркий свет экранов и еда на ночь нарушают циркадные ритмы, снижая скорость восстановления организма. Регулярный режим сна в темной прохладной комнате и контроль сна с помощью трекеров помогают минимизировать негативные эффекты.

«Сидячий образ жизни и снижение активности ухудшают кровоток, сокращают мышечную массу и повышают уровень воспаления в организме. Даже умеренная физическая активность оказывает положительное влияние. Биохакинг предлагает 2–3 силовые тренировки в неделю, регулярную растяжку и оптимальный для каждого уровень ежедневной активности», — отметила эксперт.

Режим питания также критичен: частые приёмы пищи, избыток сахара и ультраобработанная еда ускоряют старение клеток. Биохакеры рекомендуют интервальное голодание (16:8 или 18:6), минимально обработанную пищу и контроль нутриентов: омега-3, витамин D, магний, цинк. Хронический стресс нарушает гормональный фон и тормозит восстановление организма.

Для снижения стресса помогают дыхательные практики, медитации и мониторинг физиологических показателей. Когнитивное здоровье также важно: умственная активность, изучение языков, музыка, танцы и тренировки памяти замедляют старение мозга.