Названа «полезная» привычка, которая может убить печень
Врач Панина: Подорвать работу печени может бесконтрольный приём витаминов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi
Печень — один из самых крупных органов человека, от которого напрямую зависит здоровье всего организма. Некоторые повседневные привычки — даже кажущиеся полезными — способны серьёзно подорвать её работу. Даже приём витаминов и БАДов «на всякий случай». Об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Наталья Панина.
Врач объяснила, что наша печень нейтрализует токсины, синтезирует белки, гликоген и холестерин, вырабатывает желчь для пищеварения и служит хранилищем витаминов, железа и глюкозы. Орган обладает уникальной способностью к восстановлению, но эти возможности вовсе не безграничны. Поэтому не стоит проверять печень на прочность.
Лишний вес — один из главных врагов печени: жировые отложения повреждают клетки органа, что может привести к воспалению и даже циррозу. В числе других опасностей — бесконтрольный приём лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит.
Алкоголь также наносит прямой удар по печени, и «безопасных» доз не существует. Даже умеренное употребление повышает риск развития алкогольной болезни печени и цирроза. Вред наносят и избыток простых углеводов, особенно фруктозы из сладких напитков, а также пища, богатая животными жирами и трансжирами. Фастфуд — лидер по их содержанию.
А ещё крайне вредно для печени мороженое. Врачи советуют отказаться от этого лакомства, но для сладкоежек есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот.