Как СССР в рекордные сроки создал ядерную бомбу, лишив США монополии на оружие судного дня

В послевоенной разрухе мало кто верил, что СССР сумеет всего за четыре года разработать и испытать собственное оружие массового поражения. Однако советские учёные и разведчики совершили прорыв, лишив США в августе 1949 года монополии на атомное оружие. Об этом рассказывает 360.ru.

Возглавлял проект молодой физик Игорь Курчатов, которого впоследствии прозвали «отцом» советской атомной бомбы. Руководство программой осуществлял заместитель председателя Государственного комитета обороны Лаврентий Берия, а налаживанием иностранных связей занимался легендарный разведчик Павел Судоплатов.

Место испытаний выбрали в степи — круг диаметром около 10 километров был разделён на 14 секторов, где разместили укрепления, жилые постройки, образцы техники и даже клетки с подопытными животными. В самом центре возвышалась металлическая решётчатая башня высотой 37 метров, на вершине которой установили саму бомбу.

Мощность устройства РДС-1 достигала 22 килотонн в тротиловом эквиваленте — чуть больше, чем у американцев, разбомбивших в пыль Хиросиму и Нагасаки. Масса бомбы составляла 4,6 тонны при длине 3,7 метра и диаметре полтора метра. Взрыв произошёл ровно в 07:00 утра 29 августа 1949 года.

Советский Союз официально объявил о наличии собственного атомного оружия лишь 8 марта 1950 года. Семипалатинский полигон стал постоянной базой для испытаний — здесь провели не менее 468 ядерных взрывов, последний из которых состоялся 19 октября 1989 года.

После распада СССР первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поспешил закрыть опасный объект, поскольку республика отказалась от ядерного арсенала.