Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 августа, 11:12

Любители рыбалки ушли под воду вместе со старым причалом в Крыму

Спасатели вытащили четверых рыбаков с рухнувшего причала в Алуште

Обложка © VK/ ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»

В Алуште рыбаки решили выйти на старый причал, который давно считался опасным. Повсюду стояли предупреждающие таблички, но это не остановило любителей подводной охоты. В итоге, кусок старого причала внезапно ушёл под воду вместе с четырьмя мужчинами. Об этом сообщает «Крым — Спас».

Спасение рыбаков, застрявших на обрушившемся причале. Видео © Telegram/ ЧП Крым

«Сегодня произошло обрушение 20 метров причала в воду. Без доступа к берегу остались 4 человека. Необходима была их эвакуация с обрушившегося строения. <...> Мужчины были эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Красноярском крае нашли рыбака, который несколько дней дрейфовал по реке с телом умершего брата. Мужчины отправились на неисправной моторной лодке, один из них внезапно скончался. Тем временем, лодка сломалась окончательно.

