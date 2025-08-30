Любители рыбалки ушли под воду вместе со старым причалом в Крыму
Спасатели вытащили четверых рыбаков с рухнувшего причала в Алуште
Обложка © VK/ ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
В Алуште рыбаки решили выйти на старый причал, который давно считался опасным. Повсюду стояли предупреждающие таблички, но это не остановило любителей подводной охоты. В итоге, кусок старого причала внезапно ушёл под воду вместе с четырьмя мужчинами. Об этом сообщает «Крым — Спас».
Спасение рыбаков, застрявших на обрушившемся причале. Видео © Telegram/ ЧП Крым
«Сегодня произошло обрушение 20 метров причала в воду. Без доступа к берегу остались 4 человека. Необходима была их эвакуация с обрушившегося строения. <...> Мужчины были эвакуированы в безопасное место. В медицинской помощи никто не нуждался», — рассказали в пресс-службе.
