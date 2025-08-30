Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:30

Россиянки разрушают бьюти-бизнес, следуя тренду clean girl

SHOT ПРОВЕРКА: Тренд на clean girl ставит под угрозу бьюти-бизнес

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Buianskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Buianskyi

Женщины массово отказываются от длинных ногтей, волос и ресниц, выбирая тренд на чистоту и простоту внешности. Движение Clean Girl набирает всё больше поклонниц. Оно подразумевает отказ от ярких элементов в образе и макияже. К такому выводу пришёл телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», опросивший бьюти-мастеров и их клиенток.

По наблюдениям профессионалов отрасли, спрос на процедуры снижается, поскольку девушки стремятся сократить расходы и освободить своё время. Падение интереса может быть вызвано не только популярностью движения Clean Girl, но и общей неудовлетворенностью качеством оказываемых услуг. Избыток предложений и нехватка добросовестных мастеров приводят к негативному опыту и последующему отказу от посещения салонов.

Куда москвички ездят на реснички: Составлена карта «бьюти-туризма» России
Куда москвички ездят на реснички: Составлена карта «бьюти-туризма» России

Ранее Life.ru сообщал о подорожании услуг ателье в Москве. Теперь жителям столицы дешевле обойдётся покупка нового пиджака, чем починка старого. Сотрудницы ателье отметили, что на увеличение цен повлияла инфляция, повышение стоимости материалов и аренда рабочих помещений.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar