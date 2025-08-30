Россиянки разрушают бьюти-бизнес, следуя тренду clean girl

Женщины массово отказываются от длинных ногтей, волос и ресниц, выбирая тренд на чистоту и простоту внешности. Движение Clean Girl набирает всё больше поклонниц. Оно подразумевает отказ от ярких элементов в образе и макияже. К такому выводу пришёл телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», опросивший бьюти-мастеров и их клиенток.

По наблюдениям профессионалов отрасли, спрос на процедуры снижается, поскольку девушки стремятся сократить расходы и освободить своё время. Падение интереса может быть вызвано не только популярностью движения Clean Girl, но и общей неудовлетворенностью качеством оказываемых услуг. Избыток предложений и нехватка добросовестных мастеров приводят к негативному опыту и последующему отказу от посещения салонов.