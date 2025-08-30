Путин ещё на год продлил полномочия Бастрыкина как главы СК

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной службы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину до 27 августа 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — гласит текст распоряжения.

Решение принято в связи с наступлением 72-летия Бастрыкина, которое он отмечал 27 августа.