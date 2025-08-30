На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, обозначенного как М. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«30 августа в 17:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4195 (S19W08) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 23 минуты», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка класса A0.0 излучает 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждая последующая категория в десять раз мощнее предыдущей. Эти вспышки иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.