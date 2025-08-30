На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, обозначенного как М. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«30 августа в 17:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4195 (S19W08) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 23 минуты», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка класса A0.0 излучает 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. Каждая последующая категория в десять раз мощнее предыдущей. Эти вспышки иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.
Life.ru ранее сообщал, что Солнце демонстрирует возросшую активность, порождая как научное любопытство, так и некоторую тревогу. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали череду солнечных выбросов класса М, что стало первым подобным явлением за прошедшие два месяца.