WBO проведёт расследование в отношении боксёра Усика после его видео с танцами
Александр Усик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Niko
Всемирная боксёрская организация (WBO) инициировала расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика после появления в Сети кадров с танцами спортсмена. Такой информацией делится Boxing Scene.
Напомним, украинский боксёр запросил отсрочку переговоров по проведению титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной. Как отмечалось в медицинском заключении, для полного восстановления после травмы Усик должен месяц воздерживаться от физических активностей, а также в течение месяца проходить терапию.
Однако после появления в Интернете видео, на которых боксёр танцует и играет в футбол, Всемирная боксёрская организация потребовала от него предоставить обновлённое медицинское заключение. В WBO ожидают, что повторное освидетельствование будет завершено к понедельнику.
38-летний украинский боксёр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе благодаря победе над британцем Даниелем Дюбуа. Бой продлился неполных пять раундов и закончился нокаутом. Сам Усик заявил, что решающим стал удар под названием «Иван».