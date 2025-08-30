Филиппинский турист умер после катания на аттракционе в Диснейленде

Филиппинец скончался после похода в парк развлечений в Гонконге. Турист впал в кому во время катания на аттракционе под названием «Холодное сердце навсегда». О случившемся сообщает South China Morning Post.

Трагический инцидент произошёл в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая. Отмечается, что мужчина, страдавший хроническим заболеванием, во время катания на аттракционе потерял сознание и впал в кому.

Туриста оперативно доставили в медучреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося было проведено предварительное расследование, однако никаких нарушений в обеспечении безопасности на аттракционе обнаружено не было.