30 августа, 20:01

Филиппинский турист умер после катания на аттракционе в Диснейленде

SCMP: Филиппинец впал в кому и погиб после катания на аттракционе в Гонконге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tartanparty

Филиппинец скончался после похода в парк развлечений в Гонконге. Турист впал в кому во время катания на аттракционе под названием «Холодное сердце навсегда». О случившемся сообщает South China Morning Post.

Трагический инцидент произошёл в пятницу, 29 августа, в Диснейленде на территории специального административного района Китая. Отмечается, что мужчина, страдавший хроническим заболеванием, во время катания на аттракционе потерял сознание и впал в кому.

Туриста оперативно доставили в медучреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося было проведено предварительное расследование, однако никаких нарушений в обеспечении безопасности на аттракционе обнаружено не было.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Уфе, где мощный порыв ветра оторвал от земли надувной батут, на котором находились дети. В результате происшествия пострадали пятеро детей, пятилетняя девочка была доставлена в реанимацию в тяжёлом состоянии. По данным прокуратуры, аттракцион был установлен с нарушениями требований безопасности и без соответствующих разрешений.

