Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения
В Рубцовске Алтайского края пенсионерка погибла после падения с колеса обозрения
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В городском парке Рубцовска (Алтайский край) произошёл трагический инцидент — с колеса обозрения упала пожилая женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».
По словам очевидцев, женщина поднялась на аттракцион и, по неустановленным причинам, вышла из кабины на серьёзной высоте. Полученные травмы оказались смертельными.
Официальные органы пока не подтвердили факт гибели. В Telegram-канале прокуратуры Алтайского края сообщается, что по данному происшествию проводится проверка на предмет соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракциона. По её итогам примут необходимые меры.
Ранее в Башкирии 22-летняя девушка получила серьёзные травмы во время спуска на зиплайне, а в Якутске детский поезд аттракциона под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов как раз тогда, когда в вагончиках находились 15 человек, среди которых было восемь детей.