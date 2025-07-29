Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения

В городском парке Рубцовска (Алтайский край) произошёл трагический инцидент — с колеса обозрения упала пожилая женщина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидцев, женщина поднялась на аттракцион и, по неустановленным причинам, вышла из кабины на серьёзной высоте. Полученные травмы оказались смертельными.