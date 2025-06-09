В «Острове мечты» произошло второе за день ЧП — пострадал ребёнок
Мальчик получил травмы головы и копчика, упав с аттракциона в «Острове мечты»
«Остров мечты». Обложка © Telegram / Остров мечты
Второе ЧП за день в столичном парке развлечений «Остров мечты» — мальчик упал с высоты в 3-4 метра. Mash сообщает, что он получил серьёзные травмы — предварительно подтверждён перелом копчика, травма колена и головы.
Падение произошло с одной из конструкций в игровой зоне. Пострадавшего оперативно госпитализировали.
Напомним, сегодня в «Острове мечты» произошёл сбой в работе одного из аттракционов. 20 человек, включая пятерых детей, застряли в «Воздушном поезде» на высоте около 10 метров.