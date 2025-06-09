В «Острове мечты» произошло второе за день ЧП — пострадал ребёнок

Второе ЧП за день в столичном парке развлечений «Остров мечты» — мальчик упал с высоты в 3-4 метра. Mash сообщает, что он получил серьёзные травмы — предварительно подтверждён перелом копчика, травма колена и головы.

Падение произошло с одной из конструкций в игровой зоне. Пострадавшего оперативно госпитализировали.