ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 16:26

В «Острове мечты» произошло второе за день ЧП — пострадал ребёнок

Мальчик получил травмы головы и копчика, упав с аттракциона в «Острове мечты»

«Остров мечты». Обложка © Telegram / Остров мечты

«Остров мечты». Обложка © Telegram / Остров мечты

Второе ЧП за день в столичном парке развлечений «Остров мечты» — мальчик упал с высоты в 3-4 метра. Mash сообщает, что он получил серьёзные травмы — предварительно подтверждён перелом копчика, травма колена и головы.

Падение произошло с одной из конструкций в игровой зоне. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Людей спасли с заклинившего аттракциона в парке «‎Остров мечты» в Москве
Людей спасли с заклинившего аттракциона в парке «‎Остров мечты» в Москве

Напомним, сегодня в «Острове мечты» произошёл сбой в работе одного из аттракционов. 20 человек, включая пятерых детей, застряли в «Воздушном поезде» на высоте около 10 метров.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar