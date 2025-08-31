Путин напомнил о подвиге стахановцев, которому в этом году исполняется 90 лет

В видеопоздравлении работников угольной отрасли российский лидер Владимир Путин упомянул о подвиге бригады Алексея Стаханова, напомнив о его легендарном рекорде по добыче угля за смену, которому в этом году исполняется 90 лет.

«В этом году исполняется 90 лет мировому рекорду знаменитой бригады Алексея Стаханова, выдавшей за одну смену 102 тонны угля, превысив почти в 15 раз установленную тогда норму добычи. Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтёры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтёрским праздником», — сказал президент России.

Глава государства отметил, что, несмотря на официальное утверждение праздника спустя 12 лет после знаменательного события, вся страна уже традиционно отмечала его в последнее воскресенье августа.