Путин направил телеграмму Лукашенко, поздравив его с днём рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения, отметив его многолетнюю работу на посту главы белорусского государства и признание среди граждан обеих стран. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В обращении подчёркнут вклад Лукашенко в развитие дружеских связей и многопланового взаимодействия между Россией и Беларусью, а также совместные усилия по защите общих интересов на международной арене.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси», — говорится в поздравлении.

Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению двустороннего партнёрства, укреплению институтов Союзного государства и поддержке интеграционных процессов в Евразии. В завершение поздравления российский лидер пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.