Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 20:54

Путин направил телеграмму Лукашенко, поздравив его с днём рождения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения, отметив его многолетнюю работу на посту главы белорусского государства и признание среди граждан обеих стран. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В обращении подчёркнут вклад Лукашенко в развитие дружеских связей и многопланового взаимодействия между Россией и Беларусью, а также совместные усилия по защите общих интересов на международной арене.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси», — говорится в поздравлении.

Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению двустороннего партнёрства, укреплению институтов Союзного государства и поддержке интеграционных процессов в Евразии. В завершение поздравления российский лидер пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае
«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае

А ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна развиваться эволюционным путем, без революций и резких изменений, а будущему главе государства не следует ломать существующие устои. Белорусский лидер подчеркнул, что переход власти должен быть постепенным и взвешенным, как в Китае, чтобы общество развивалось стабильно и без потрясений.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar