Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 14:43

Лукашенко пожелал Белоруссии развития «по-китайски» при следующем президенте

Лукашенко: Белоруссия должна развиваться спокойно, без революций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белоруссия должна развиваться эволюционным путем, без революций и резких изменений, а будущему главе государства не следует ломать существующие устои. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Наша страна должна развиваться тихо, спокойно, без всяких рывков, без революций. Как я говорил — эволюционно. Я этого хочу. Я хочу, чтобы новый президент, который придёт после меня, ничего не ломал», — сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что переход власти должен быть постепенным и взвешенным, как в Китае, чтобы общество развивалось стабильно и без потрясений. Он отметил, что новый президент должен оценить ситуацию и вести страну в правильном направлении спокойно и последовательно.

«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае
«Собрал 10 корзин»: Лукашенко показал, какую картошку он подарит лидерам ШОС в Китае

Ранее Лукашенко признался, что не стремится управлять страной авторитарными методами, но пока это у него не получается. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Могилёвской области, посвящённом развитию картофелеводства. По его словам, он не хотел бы управлять «по-диктаторски», однако признаёт, что в настоящий момент полностью избежать этого не удаётся.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar