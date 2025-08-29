Лукашенко пожелал Белоруссии развития «по-китайски» при следующем президенте
Лукашенко: Белоруссия должна развиваться спокойно, без революций
Обложка © Life.ru
Белоруссия должна развиваться эволюционным путем, без революций и резких изменений, а будущему главе государства не следует ломать существующие устои. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Наша страна должна развиваться тихо, спокойно, без всяких рывков, без революций. Как я говорил — эволюционно. Я этого хочу. Я хочу, чтобы новый президент, который придёт после меня, ничего не ломал», — сказал он.
Белорусский лидер подчеркнул, что переход власти должен быть постепенным и взвешенным, как в Китае, чтобы общество развивалось стабильно и без потрясений. Он отметил, что новый президент должен оценить ситуацию и вести страну в правильном направлении спокойно и последовательно.
Ранее Лукашенко признался, что не стремится управлять страной авторитарными методами, но пока это у него не получается. Соответствующее заявление он сделал на совещании в Могилёвской области, посвящённом развитию картофелеводства. По его словам, он не хотел бы управлять «по-диктаторски», однако признаёт, что в настоящий момент полностью избежать этого не удаётся.