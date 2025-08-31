Мессенджер MAX
30 августа, 22:14

Путин поблагодарил шахтёров Донбасса за труд в сложнейших условиях

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил шахтёров Донбасса за их работу в крайне сложных условиях. Российский лидер подчеркнул, что горняки региона проявляют выдающуюся стойкость и надёжность. Видеобращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Видеопоздравление. Видео © Kremlin.ru

«Особые слова благодарности за результативный труд – горнякам Кузбасса, где добывается более половины российского угля. И, конечно, шахтёрам нашего героического Донбасса, которые работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надёжности», — сказал он.

В видеоопоздравлении Владимир Путин также упомянул о подвиге бригады Алексея Стаханова, напомнив о его легендарном рекорде по добыче угля за смену, которому в этом году исполняется 90 лет. Глава государства отметил, что, несмотря на официальное утверждение праздника спустя 12 лет после знаменательного события, вся страна уже традиционно отмечала его в последнее воскресенье августа.

Тимур Хингеев
