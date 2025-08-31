Бывший губернатор Сахалина Хорошавин признал вину и раскаялся в содеянном

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за взяточничество, признал вину, выразил раскаяние и выплатил 12 миллионов рублей из 500 миллионов рублей штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Хорошавин ежемесячно перечисляет по 10 тысяч рублей в счёт погашения штрафа. В период отбывания наказания экс-губернатор признан злостным нарушителем. Администрация колонии зафиксировала у него восемь нарушений.

Однако в документах также говорится, что Хорошавин «раскаялся в содеянном, признал вину, имеет 3 поощрения, трудоустроен на должность старшего дневального отряда, к работе относится добросовестно, принимает активное участие в общественно полезной жизни отряда и колонии, не уклоняется от выполнения программы психологической коррекции его личности». Помимо этого, супруга Хорошавина также ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счёт выплаты штрафа.

Напомним, что Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Срок заключения по двум приговорам у Хорошавина истекает 3 марта 2030 года.