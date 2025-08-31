Мессенджер MAX
31 августа, 02:17

Раскрыты подробности мошеннической схемы экс-директора Театра сатиры Агаева

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев мог без проверок согласовывать и подписывать документы в целях незаконного присваивания бюджетных средств. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Агаев, будучи должностным лицом — директором театра, — мог согласовывать и подписывать фиктивные договоры без реальных проверок», — заявив собеседник СМИ, подчеркнув, что это распространённая мошенническая схема.

29 августа Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Агаева, который организовал схему хищения бюджетных средств через фиктивные авторские договоры. Для этого Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с театром, которым руководил, договоры на создание сценариев спектаклей. Ему полагалось 4% от сборов за каждый проданный билет, однако следователи установили, что работы по договорам фактически не выполнялись.

