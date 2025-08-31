Трамп пригрозил Чикаго федеральным контролем из-за криминала

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести меры федерального контроля в Чикаго, если местные власти не смогут справиться с высоким уровнем преступности. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Недовольство Трампа вызвала ситуация с преступностью в городе, а также позиция губернатора штата Иллинойс.

«Шесть человек были убиты, 24 подстрелены в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придём», — пишет президент США.

Ранее Трамп допускал возможность развёртывания Национальной гвардии в крупных городах. Однако мэр Чикаго Брэндон Джонсон выразил протест против подобных мер и призвал подчинённых оказывать сопротивление «любыми способами» попыткам федеральных властей установить контроль над городом.