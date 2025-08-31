Трамп пригрозил Чикаго федеральным контролем из-за криминала
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности ввести меры федерального контроля в Чикаго, если местные власти не смогут справиться с высоким уровнем преступности. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social. Недовольство Трампа вызвала ситуация с преступностью в городе, а также позиция губернатора штата Иллинойс.
«Шесть человек были убиты, 24 подстрелены в Чикаго в прошлые выходные, а слабый и жалкий губернатор Иллинойса заявил, что ему не нужна помощь в профилактике преступности. Он псих. Ему лучше выправить ситуацию быстро, или мы придём», — пишет президент США.
Ранее Трамп допускал возможность развёртывания Национальной гвардии в крупных городах. Однако мэр Чикаго Брэндон Джонсон выразил протест против подобных мер и призвал подчинённых оказывать сопротивление «любыми способами» попыткам федеральных властей установить контроль над городом.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться смертного приговора за убийства в Вашингтоне. Он отметил, что такая мера станет «очень сильным» инструментом для снижения уровня убийств в городе. Хозяин Белого дома также считает, что «все согласны» с этой «профилактической» мерой. Президент добавил, что у правительства нет иного выбора.