Вооружённые силы Украины атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО
SHOT: Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом
Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, взрывы были слышны в южной части города. Также видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины.
По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. Также о взрывах сообщают жители села Мариновка. Официальной информации пока нет.
Ранее в Миллерово Ростовской области прогремело 4-5 взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники над городом. В небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.