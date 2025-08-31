Вооружённые силы Украины атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО

Не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, взрывы были слышны в южной части города. Также видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины.

По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. Также о взрывах сообщают жители села Мариновка. Официальной информации пока нет.