В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Волгограда были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее серия взрывов прогремела в Миллерово Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники над городом. По словам местных жителей, было слышно 4-5 взрывов в нескольких районах города. Также в небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.



