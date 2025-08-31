Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 02:02

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Волгограда были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее серия взрывов прогремела в Миллерово Ростовской области. По предварительным данным, система противовоздушной обороны сбивает украинские беспилотники над городом. По словам местных жителей, было слышно 4-5 взрывов в нескольких районах города. Также в небе были видны вспышки. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.


Алена Пенчугина
