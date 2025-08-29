Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 15:34

Росавиация проверит инцидент с обмороками пассажиров рейса Анталья — Москва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Росавиация выясняет обстоятельства инцидента на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Регулятор направил перевозчику запрос с требованием представить отчёт о причинах происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь. В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции», — указано в сообщении.

Напомним, что на борту рейса Анталья — Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Два часа люди ждали вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом. Температура воздуха достигла отметки выше +30°C.

