Росавиация проверит инцидент с обмороками пассажиров рейса Анталья — Москва
Росавиация выясняет обстоятельства инцидента на рейсе Анталья — Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Регулятор направил перевозчику запрос с требованием представить отчёт о причинах происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь. В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции», — указано в сообщении.
Напомним, что на борту рейса Анталья — Москва пассажиры потеряли сознание из-за жары и отсутствия кондиционирования. Два часа люди ждали вылета самолёта прямо в салоне, без права выйти и подышать воздухом. Температура воздуха достигла отметки выше +30°C.