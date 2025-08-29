Мессенджер MAX
Регион
29 августа, 10:46

В Екатеринбурге борт со 160 пассажирами экстренно сел после ложной сигнализации

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Пассажирский лайнер экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Причина — ложное срабатывание сигнализации, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта», — говорится в сообщении.

Срабатывание сигнализации оказалось ложным, угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.

Пассажиры самолёта в Анталье попадали в обморок из-за жары после двухчасового заточения на борту
Ранее рейс U6-378 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Сочи — Москва был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности: отказал один из двигателей. На борту находились 219 пассажиров, угрозы их безопасности не было.

