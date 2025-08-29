В Екатеринбурге борт со 160 пассажирами экстренно сел после ложной сигнализации

Пассажирский лайнер экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Причина — ложное срабатывание сигнализации, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта», — говорится в сообщении.

Срабатывание сигнализации оказалось ложным, угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.