В Екатеринбурге борт со 160 пассажирами экстренно сел после ложной сигнализации
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Пассажирский лайнер экстренно сел в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Причина — ложное срабатывание сигнализации, сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта», — говорится в сообщении.
Срабатывание сигнализации оказалось ложным, угрозы для 160 пассажиров и экипажа не было. К счастью, всё обошлось и самолёт успешно сел в Кольцово.
Ранее рейс U6-378 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Сочи — Москва был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности: отказал один из двигателей. На борту находились 219 пассажиров, угрозы их безопасности не было.