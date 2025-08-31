В американских спецслужбах кипят страсти после утечки из ЦРУ

В разведывательном сообществе США обострились внутренние противоречия после скандала, связанного с раскрытием личности агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщил телеканал NBC News, указав на растущую напряжённость в отношениях между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой национальной разведки Тулси Габбард.

«Габбард на прошлой неделе ошеломила руководство ЦРУ, раскрыв имя тайного сотрудника ЦРУ. Этот шаг встревожил сотрудников агентства и стал очередным примером нарастающей напряжённости между Габбард и Рэтклиффом», — пишет издание.