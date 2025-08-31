В аэропорту Волгограда был отменён план Ковёр

В воздушной гавани Волгограда был отменён план «Ковёр». Ограничения вводились в 4:25 по московскому времени для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, ранее не менее 10 взрывов прозвучало над Волгоградом. Взрывы были слышны в южной части города. Также были видны вспышки и слышен звук мотора в небе. По предварительным данным, был сбит как минимум один БПЛА Вооружённых сил Украины. По словам местных жителей, дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону.