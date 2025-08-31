Россияне с 1 сентября смогут отказаться от нежелательных спам-звонков

С 1 сентября 2025 года россияне получат возможность отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от некоторых организаций. Настроить эти ограничения можно будет в личном кабинете на портале мобильного оператора или в приложении. Данная мера предусмотрена законом о защите россиян от мошенников.

Кроме того, с сентября все бизнес-звонки будут маркироваться. Теперь каждый оператор связи будет обязан указывать информацию об инициаторе звонка, если это организация или индивидуальный предприниматель. Данные будут отображаться на смартфонах пользователей. Во врем входящего вызова на экране устройства будет указано название компании и категория вызова в зависимости от её основного вида деятельности.