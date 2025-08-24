В 2026 году в России внедрят систему проверки мобильных номеров для Госуслуг

В России будет внедрена масштабная система проверки мобильных номеров телефонов, привязанных к учётным записям на портале «Госуслуги» и других социально значимых цифровых сервисах. Соответствующий план мероприятий утверждён правительством Российской Федерации в рамках усиления мер кибербезопасности и защиты персональных данных граждан.

Согласно новым требованиям, будет осуществляться регулярный мониторинг принадлежности телефонных номеров, которые используются для регистрации и авторизации в информационных системах государственных органов. Особое внимание уделяется случаям, когда пользователи меняют мобильных операторов или теряют SIM-карты, но не успевают обновить данные в своих учётных записях. При обнаружении несоответствия между зарегистрированным номером и его фактическим владельцем такая привязка будет автоматически отменена.

Реализация данной инициативы поручена ключевым ведомствам: Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Срок выполнения проекта установлен на четвёртый квартал 2026 года. Власти рассчитывают, что эти меры позволят значительно снизить риски несанкционированного доступа к личным кабинетам граждан и предотвратят использование устаревших номеров для мошеннических действий, пишет ТАСС.