«Госуслуги» столкнулись с кибератакой из-за рубежа

Минцифры сообщило о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги». По данным ведомства, атака началась 22 августа около 12:00 мск и ведётся из-за рубежа.

В министерстве уточнили, что из-за работы системы фильтрации трафика небольшое число пользователей может испытывать трудности при входе на портал. При этом все атаки успешно отражаются, а данные пользователей находятся под защитой.

Для обеспечения стабильности сервиса применяется многоуровневая система киберзащиты, способная обрабатывать миллиарды событий в сутки. Круглосуточно работают техническая поддержка и штаб мониторинга, который занимается предотвращением и блокировкой угроз.