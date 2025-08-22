«Госуслуги» столкнулись с кибератакой из-за рубежа
Обложка © Life.ru
Минцифры сообщило о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги». По данным ведомства, атака началась 22 августа около 12:00 мск и ведётся из-за рубежа.
В министерстве уточнили, что из-за работы системы фильтрации трафика небольшое число пользователей может испытывать трудности при входе на портал. При этом все атаки успешно отражаются, а данные пользователей находятся под защитой.
Для обеспечения стабильности сервиса применяется многоуровневая система киберзащиты, способная обрабатывать миллиарды событий в сутки. Круглосуточно работают техническая поддержка и штаб мониторинга, который занимается предотвращением и блокировкой угроз.
В конце июля российские интернет-ресурсы подверглись масштабным кибератакам. Ранее стало известно, что атаки организовали украинские хакеры из группировки Hacken совместно с участниками движения Anonymous. Операции координировались западными спецслужбами — британской MI6 и американским ЦРУ.