31 августа, 05:15

Степашин высказался о реакции России на вступление Австрии в НАТО

Бывший премьер-министр РФ Степашин оценил возможное вступление Австрии в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaZet

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин прокомментировал призыв министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер организовать публичные дебаты по вопросу отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО. Он надеется, что здравый смысл в Вене возобладает.

«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», – ответил Степашин на вопрос РИА «Новости» о реакции Москвы на вступление Австрии в военный блок.

Напомним, в Австрии собираются обсудить возможность отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО. Министр иностранных дел Беате Майнль-Райзинге объяснила это «действиями России», но признала, что членство в альянсе не находит широкой поддержки в стране.

