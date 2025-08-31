Степашин высказался о реакции России на вступление Австрии в НАТО

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин прокомментировал призыв министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер организовать публичные дебаты по вопросу отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО. Он надеется, что здравый смысл в Вене возобладает.

«Я очень надеюсь, что там нет идиотов», – ответил Степашин на вопрос РИА «Новости» о реакции Москвы на вступление Австрии в военный блок.