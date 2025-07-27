Австрия задумала вступить в НАТО под предлогом агрессии России

В Австрии собираются обсудить возможность отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, признав при этом, что вступление в военный блок пока не находит широкой поддержки в стране.

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит», — подчеркнула Майнль-Райзингер в интервью Die Welt.

По её словам, Австрия усиливает оборонные расходы и сотрудничество с партнёрами на фоне растущей нестабильности в мире и якобы агрессивных действий России. Министр признала, что ни парламент, ни общество не готовы поддержать вступление в НАТО, однако дискуссия на эту тему может быть полезной. Она уточнила, что не стремится к немедленному присоединению к Североатлантическому альянсу, но считает наивным мнение, будто нейтралитет гарантирует безопасность.

Майнль-Райзингер напомнила, что Австрия уже имеет союзника в лице ЕС, который может оказать помощь в кризисной ситуации. Страна вносит вклад в европейскую безопасность, а её военные участвуют в миротворческих операциях. Глава МИД добавила, что с момента вступления в ЕС в 1995 году австрийский нейтралитет претерпел значительные изменения.

Военный нейтралитет Австрии закреплён в Конституции с 1955 года, но после боевых действий на Украине его отмена неоднократно обсуждалась. В мае канцлер Карл Нехаммер, возглавивший правительство весной, исключил вступление страны в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.