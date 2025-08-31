В Москве заблокировали сервис по заказу элитных авто

Мещанский районный суд Москвы принял решение ограничить доступ к популярному сервису заказа элитных автомобилей Wheely. Причина — отказ компании предоставлять в государственную информационную систему ГИС ЕРНИС сведения о текущем местоположении машин и данные о водителях в режиме реального времени.

Инициатором обращения выступил прокурор, сославшийся на нарушение правил, которые были установлены ещё в 2020 году по итогам заседания антитеррористической комиссии. Тогда было решено, что все диспетчерские службы такси обязаны ежедневно передавать уполномоченным органам актуальную информацию о водителях и транспортных средствах.

Несмотря на то, что сервис продолжал функционировать и принимать заказы через своё приложение, необходимые данные в ГИС ЕРНИС не поступали. Это стало основанием для судебного запрета.