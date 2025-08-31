Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
31 августа, 08:08

В Москве заблокировали сервис по заказу элитных авто

Суд в Москве ограничил доступ к сервису Wheely после отказа передать данные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Мещанский районный суд Москвы принял решение ограничить доступ к популярному сервису заказа элитных автомобилей Wheely. Причина — отказ компании предоставлять в государственную информационную систему ГИС ЕРНИС сведения о текущем местоположении машин и данные о водителях в режиме реального времени.

Инициатором обращения выступил прокурор, сославшийся на нарушение правил, которые были установлены ещё в 2020 году по итогам заседания антитеррористической комиссии. Тогда было решено, что все диспетчерские службы такси обязаны ежедневно передавать уполномоченным органам актуальную информацию о водителях и транспортных средствах.

Несмотря на то, что сервис продолжал функционировать и принимать заказы через своё приложение, необходимые данные в ГИС ЕРНИС не поступали. Это стало основанием для судебного запрета.

В результате постановления суда доступ к сайту wheely.com, а также к приложениям в AppStore и Google Play был заблокирован. Теперь пользователи не могут воспользоваться услугами премиального такси через привычные цифровые каналы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Москва
