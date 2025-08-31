Звёздный повар Гордон Рамзи борется с самым смертоносным типом рака

Британский шеф-повар, телеведущий Гордон Рамзи признался, что столкнулся с раком кожи, который считается самым смертоносным. К счастью, всё закончилось благополучно, и врачи уже удалили ему новообразование. Рамзи показал в соцсети последствия операции — небольшой шрам на лице.

«Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне — прим. Life.ru) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи — прим. Life.ru), спасибо», — рассказал шеф-повар.