Звёздный повар Гордон Рамзи борется с самым смертоносным типом рака
Британский повар и телеведущий Гордон Рамзи перенёс операцию из-за рака кожи
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gordongram
Британский шеф-повар, телеведущий Гордон Рамзи признался, что столкнулся с раком кожи, который считается самым смертоносным. К счастью, всё закончилось благополучно, и врачи уже удалили ему новообразование. Рамзи показал в соцсети последствия операции — небольшой шрам на лице.
«Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне — прим. Life.ru) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи — прим. Life.ru), спасибо», — рассказал шеф-повар.
Ранее сообщалось, что у британского актёра Джо Ридмана нашли рак. По его словам, первые тревожные сигналы появились ещё летом, когда он обнаружил у себя на животе небольшую шишку. Спустя несколько недель у 28-летнего артиста началась сильная ночная потливость, а затем добавился и кожный зуд.