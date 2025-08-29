Блудный сын: Принц Гарри намерен встретиться с болеющим раком отцом впервые за 20 месяцев
DM: Принц Гарри собирается встретиться с Карлом III впервые с февраля 2024 года
Принц Гарри и Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S
Принц Гарри планирует встретиться с королём Карлом III во время своего визита в Великобританию в начале сентября, что станет их первой встречей за двадцать месяцев. Сообщение об этом появилось в британском издании Daily Mirror.
Визит младшего сына монарха приурочен к третьей годовщине со дня смерти королевы Елизаветы II. По данным издания, у Карла III нет запланированных зарубежных поездок до конца сентября, что создаёт возможность для встречи. Анонимный источник издания утверждает, что обе стороны искренне заинтересованы в примирении, хотя и осознают, что глубинные семейные разногласия не исчезли. Он подчеркнул, что подчинённые Гарри наладили устойчивые контакты с представителями Букингемского дворца, а сама встреча должна стать частным разговором отца и сына, а не заранее подготовленным жестом.
При этом тот же источник отметил, что принц Уильям отвергает любые возможности для восстановления отношений с младшим братом. В последний раз Карл III и принц Гарри виделись в феврале 2024 года.
Ранее стало известно, что принц Уильям выразил опасения относительно мотивов Меган Маркл, вступившей в брак с его братом Гарри. По его мнению, Маркл с самого начала не планировала интегрироваться в королевскую семью и видела в браке с Гарри возможность для достижения личной славы и богатства.