Карл III начал употреблять виски, чтобы заглушить боль на фоне ухудшения здоровья
Radar Online: Состояние здоровья борющегося с раком Карла III резко ухудшилось
Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Heide Pinkall
Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, проходящего лечение от онкологического заболевания, резко ухудшилось. Об этом сообщил портал Radar Online, ссылаясь на информированный источник.
По данным издания, монарх испытывает значительные трудности при передвижении по своему поместью в Норфолке и, как утверждается, регулярно прибегает к употреблению виски для облегчения боли. За последние месяцы здоровье короля значительно ухудшилось, и трость стала для него не просто элементом образа, а необходимостью.
«Король ведёт тяжёлую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. <...> Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — говорится в публикации.
В начале 2024 года британский монарх перенёс операцию, связанную с раком предстательной железы. В феврале прошлого года Букингемский дворец официально объявил о болезни короля. Карл III стал реже появляться на публике, но продолжил выполнять все свои обязанности.
Ранее стало известно, что разбитый раком Карл III готовится к смерти. Власти Британии разработали план на этот случай. Подданные активно обсуждают возможный сценарий похорон, который просочился в прессу. Мероприятие под названием «Менайский мост» расписано по минутам с учётом пожеланий «виновника торжества». Одним из важнейших пунктов является список приглашённых гостей на траурную церемонию: только те, чьи имена сам король вписал в список, смогут проститься с ним.