Карл III начал употреблять виски, чтобы заглушить боль на фоне ухудшения здоровья

Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, проходящего лечение от онкологического заболевания, резко ухудшилось. Об этом сообщил портал Radar Online, ссылаясь на информированный источник.

По данным издания, монарх испытывает значительные трудности при передвижении по своему поместью в Норфолке и, как утверждается, регулярно прибегает к употреблению виски для облегчения боли. За последние месяцы здоровье короля значительно ухудшилось, и трость стала для него не просто элементом образа, а необходимостью.

«Король ведёт тяжёлую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. <...> Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — говорится в публикации.

В начале 2024 года британский монарх перенёс операцию, связанную с раком предстательной железы. В феврале прошлого года Букингемский дворец официально объявил о болезни короля. Карл III стал реже появляться на публике, но продолжил выполнять все свои обязанности.