Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III
Карл III. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simon Ward Photography
Гренада, которая входит в Содружество наций, не будет присягать на верность королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Гренада отклонила присягу на верность королю Карлу III на фоне того, что страны Содружества обсуждают возможность лишения британского монарха статуса своего суверена», — указано в статье.
После смерти королевы Елизаветы II в ряде стран Содружества усилились призывы освободить государство от зависимости от британского монарха. Чиновники Гренады намерены присягать не Карлу III, а своей стране. Изменения в законодательстве Гренады вступили в силу 1 августа.
Недавно стало известно, что Карл III готовит неожиданное обращение к нации. Традиционное выступление состоится 15 августа. Это произойдёт в день 80-летия капитуляции Японии, завершившей Вторую мировую войну. Инсайдеры подтвердили, что монарх подготовил текст речи самостоятельно, без участия спичрайтеров.