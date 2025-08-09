Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III

Гренада, которая входит в Содружество наций, не будет присягать на верность королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Гренада отклонила присягу на верность королю Карлу III на фоне того, что страны Содружества обсуждают возможность лишения британского монарха статуса своего суверена», — указано в статье.

После смерти королевы Елизаветы II в ряде стран Содружества усилились призывы освободить государство от зависимости от британского монарха. Чиновники Гренады намерены присягать не Карлу III, а своей стране. Изменения в законодательстве Гренады вступили в силу 1 августа.