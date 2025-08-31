Мессенджер MAX
31 августа, 12:51

31 августа, 12:51

Легенда автобеспределов Мара Багдасарян повесила на терпящего убытки отца долг в 1,5 млн

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 049mara

Известная участница уличных гонок Москвы Мара Багдасарян накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1,5 миллиона рублей. По данным Mash, у легендарной стритрейсерши также висят неоплаченные штрафы на её Mercedes за проезд по платной дороге на сумму 2072 рубля.

Гонщица отказалась комментировать ситуацию, прервав разговор после упоминания о звонке от журналистов. При этом бизнес отца Мары, Эльмара Багдасаряна, испытывает трудности: его компания по продаже мяса «Нучар» понесла убытки в 50,1 млн рублей в 2024 году, а выручка сократилась с 221,8 до 187,3 млн рублей.

Мара Багдасарян получила известность благодаря многочисленным нарушениям ПДД, а в 2017 году была пожизненно лишена водительских прав, но продолжала попадаться на опасном вождении.

Анастасия Никонорова
