Легенда автобеспределов Мара Багдасарян повесила на терпящего убытки отца долг в 1,5 млн

Известная участница уличных гонок Москвы Мара Багдасарян накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1,5 миллиона рублей. По данным Mash, у легендарной стритрейсерши также висят неоплаченные штрафы на её Mercedes за проезд по платной дороге на сумму 2072 рубля.

Гонщица отказалась комментировать ситуацию, прервав разговор после упоминания о звонке от журналистов. При этом бизнес отца Мары, Эльмара Багдасаряна, испытывает трудности: его компания по продаже мяса «Нучар» понесла убытки в 50,1 млн рублей в 2024 году, а выручка сократилась с 221,8 до 187,3 млн рублей.