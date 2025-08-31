В Красноярском крае женщина похитила у коллеги ключи и унесла золото из квартиры

В Зеленогорске Красноярского края женщина решила «проучить» забывчивую коллегу, которая потеряла ключи. Злоумышленница воспользовалась ими, чтобы обворовать её квартиру. О случившемся пишет МВД по региону.

Украденные вещи. Фото © Telegram / МВД 24

«В полицию с заявлением обратилась местная жительница 1979 г.р., которая сообщила о пропаже золотых украшений из её квартиры. Мужская печатка, цепочка с кулоном и пара серёг исчезли из шкатулки, стоявшей на полке в зале. Ущерб зеленогорка оценила в 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

По словам пострадавшей, ранее она потеряла ключи от квартиры. Женщина вспомнила, что как-то утром закрыла дверь квартиры, бросила ключи в сумочку и уехала на работу, а вечером не обнаружила их. Своей бедой россиянка поделилась с коллегами. Она также припомнила, что в гости за время пропажи ключей никто не приходил, а дочка часто была дома. Квартира оставалась пустой только один раз, когда семья уехала на весь день в соседний город.

Отпечатки пальцев преступницы. Фото © Telegram / МВД 24

Именно этим обстоятельством воспользовалась 37-летняя коллега потерпевшей, отметили в полиции. Она проникла в квартиру при помощи найденных ключей и похитила золото. Полицейские уже задержали злоумышленницу. Подозреваемая признала свою вину. По её словам, она всего лишь хотела проучить приятельницу, чтоб отучить её разбрасывать вещи и «терять» ключи. Но потом ей стало стыдно. Обвиняемая решила подбросить ключи в почтовый ящик, однако её одолел соблазн зайти в чужую квартиру. Оттуда она вышла с краденными золотыми украшениями.

В доме женщины был проведён обыск, в ходе которого украденное имущество было найдено и изъято сотрудниками ОВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.