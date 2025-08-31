Астролог назвала самые травмоопасные знаки зодиака на первой неделе сентября
Овны, Стрельцы и Водолеи попадут в группу риска по травмам с 1 по 7 сентября
Обложка © freepik/pressfoto
Астролог Элиана Астратова назвала пять знаков зодиака, для которых неделя с 1 по 7 сентября станет наиболее травмоопасной. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Уран делает стрессовые аспекты — повышен риск техногенных травм и нарушений сна, что снижает внимание Водолеев. Возможные травмы: порезы, проблемы с суставами, случайные падения или ушибы от мебели. Совет: проявите аккуратность с техникой и не переутомляйся», — отметила Астратова.
По словам астролога, Овнам, Стрельцам, Водолеям, Львам и Ракам следует проявлять особую осторожность из-за неблагоприятных аспектов Марса и Урана. Для Овнов возможны травмы головы или лица, Стрельцам стоит избегать неосторожности в спорте, Водолеям — проявить аккуратность с техникой, Львам — использовать защиту от солнца, а Ракам — уделить внимание пищевой безопасности.
«Больше сна, меньше суеты — и всё будет хорошо», — добавила Астратова.
Менее подверженными травмам в этот период астролог назвала Тельцов, Дев, Козерогов и Весов, при условии соблюдения режима и избегания физических перегрузок. Для Близнецов, Рыб и Скорпионов прогнозируются возможные недомогания, но серьёзных травм не ожидается при базовой осторожности.
Ранее Life.ru писал, что частичное лунное затмение 31 августа 2025 года в знаке Рыб, по мнению астрологов, станет мощным моментом для внутренних перемен, смывая ненужное и болезненное. Водная стихия затмения сделает грань между сознательным и подсознательным прозрачной, усиливая чувствительность и интуицию, что побуждает принять эмоциональные всплески как шанс для внутренней работы. Для очищения от негатива рекомендуется провести обряд с белой или синей свечой: вечером зажгите её, поблагодарите вселенную за уроки прошлого и визуализируйте, как негатив растворяется в пламен