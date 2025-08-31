Астролог назвала самые травмоопасные знаки зодиака на первой неделе сентября

Астролог Элиана Астратова назвала пять знаков зодиака, для которых неделя с 1 по 7 сентября станет наиболее травмоопасной. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Уран делает стрессовые аспекты — повышен риск техногенных травм и нарушений сна, что снижает внимание Водолеев. Возможные травмы: порезы, проблемы с суставами, случайные падения или ушибы от мебели. Совет: проявите аккуратность с техникой и не переутомляйся», — отметила Астратова.

По словам астролога, Овнам, Стрельцам, Водолеям, Львам и Ракам следует проявлять особую осторожность из-за неблагоприятных аспектов Марса и Урана. Для Овнов возможны травмы головы или лица, Стрельцам стоит избегать неосторожности в спорте, Водолеям — проявить аккуратность с техникой, Львам — использовать защиту от солнца, а Ракам — уделить внимание пищевой безопасности.

«Больше сна, меньше суеты — и всё будет хорошо», — добавила Астратова.

Менее подверженными травмам в этот период астролог назвала Тельцов, Дев, Козерогов и Весов, при условии соблюдения режима и избегания физических перегрузок. Для Близнецов, Рыб и Скорпионов прогнозируются возможные недомогания, но серьёзных травм не ожидается при базовой осторожности.