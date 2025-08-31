Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 18:12

«Мокруха» в день рождения: Хабаровчанин преступил закон, чтобы устроить сыну праздник в аквапарке

В Хабаровске отец ночью привёл сына в аквапарк, чтобы отметить его день рождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAD.vertise

В Хабаровске мужчина, работающий в одном из городских аквапарков, организовал для своего 11-летнего сына необычное ночное празднование дня рождения.

Отец и сын проникли в аквапарк. Видео © Telegram / Блокнот Россия 18+

Сотрудник аквапарка, воспользовавшись моментом, когда комплекс был пуст, пригласил туда маленького именинника. Вместе они наслаждались всеми аттракционами, включая водные горки и бассейны, в полном одиночестве. Несмотря на нарушение установленного порядка, руководство учреждения, проведя внутреннюю проверку, решило не применять меры дисциплинарного взыскания к сотруднику. Однако инцидент выявил уязвимость в системе безопасности аквапарка, которая, по словам администрации, будет устранена.

Ранее Life.ru показывал видео о суровом отце из Ингушетии, который решил познакомить своего маленького сына поближе с природой. Мужчина носил ребёнка по горам, таскал по мосту вниз головой и опускал головой в холодную горную реку, зачем-то снимая это на видео.

