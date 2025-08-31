Астролог предсказала эмоциональные всплески ряду знаков зодиака в первую неделю сентября
Астролог Королева предрекла Овнам и Близнецам любовные страсти в начале сентября
Обложка © freepik
В начале сентября Овнам стоит подготовиться к эмоциональным всплескам в любовной сфере, Тельцов ждёт гармоничная неделя в отношениях, а Близнецов — флирт и новые знакомства, рассказала эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Львы при этом будут в центре внимания противоположного пола, Девам предстоят серьёзные разговоры в любви, а Раков ждут романтические сюрпризы,
В профессиональной сфере Королева предсказала Овнам шанс карьерного роста, Тельцам — ощутимые плоды труда, а Близнецам — успех в командных проектах. Особое внимание астролог рекомендовала уделить здоровью: поддерживать режим сна, сбалансированное питание и физическую активность, чтобы избежать переутомления и эмоциональных перепадов.
Ранее астролог Элиана Астратова выделила Овнов, Стрельцов, Водолеев, Львов и Раков как знаки зодиака, наиболее подверженные травмам с 1 по 7 сентября. Из-за стрессовых аспектов Урана и Марса Водолеям грозят порезы и проблемы с суставами, Овнам — травмы головы, Стрельцам — спортивные ушибы, Львам — солнечные ожоги, а Ракам — пищевые отравления. Астратова советует быть осторожнее с техникой, спортом и питанием.