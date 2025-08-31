Астролог предсказала эмоциональные всплески ряду знаков зодиака в первую неделю сентября

В начале сентября Овнам стоит подготовиться к эмоциональным всплескам в любовной сфере, Тельцов ждёт гармоничная неделя в отношениях, а Близнецов — флирт и новые знакомства, рассказала эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Львы при этом будут в центре внимания противоположного пола, Девам предстоят серьёзные разговоры в любви, а Раков ждут романтические сюрпризы,

В профессиональной сфере Королева предсказала Овнам шанс карьерного роста, Тельцам — ощутимые плоды труда, а Близнецам — успех в командных проектах. Особое внимание астролог рекомендовала уделить здоровью: поддерживать режим сна, сбалансированное питание и физическую активность, чтобы избежать переутомления и эмоциональных перепадов.