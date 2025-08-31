Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

31 августа, 19:25

Астролог предсказала эмоциональные всплески ряду знаков зодиака в первую неделю сентября

Астролог Королева предрекла Овнам и Близнецам любовные страсти в начале сентября

Обложка © freepik

В начале сентября Овнам стоит подготовиться к эмоциональным всплескам в любовной сфере, Тельцов ждёт гармоничная неделя в отношениях, а Близнецов — флирт и новые знакомства, рассказала эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Львы при этом будут в центре внимания противоположного пола, Девам предстоят серьёзные разговоры в любви, а Раков ждут романтические сюрпризы,

В профессиональной сфере Королева предсказала Овнам шанс карьерного роста, Тельцам — ощутимые плоды труда, а Близнецам — успех в командных проектах. Особое внимание астролог рекомендовала уделить здоровью: поддерживать режим сна, сбалансированное питание и физическую активность, чтобы избежать переутомления и эмоциональных перепадов.

Маг рассказал о мощных обрядах, которые нужно провести 31 августа, — ваша жизнь изменится навсегда
Ранее астролог Элиана Астратова выделила Овнов, Стрельцов, Водолеев, Львов и Раков как знаки зодиака, наиболее подверженные травмам с 1 по 7 сентября. Из-за стрессовых аспектов Урана и Марса Водолеям грозят порезы и проблемы с суставами, Овнам — травмы головы, Стрельцам — спортивные ушибы, Львам — солнечные ожоги, а Ракам — пищевые отравления. Астратова советует быть осторожнее с техникой, спортом и питанием.

Анастасия Никонорова
