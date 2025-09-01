Мессенджер MAX
1 сентября, 03:08

Telegram изменил дизайн профилей для Android и ввёл музыкальные плейлисты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Мессенджер Telegram представил новую функцию — отображение музыкальных треков в профилях пользователей. Об этом сообщила команда приложения. Под фотографией профиля теперь появится отдельная панель для демонстрации музыкальных предпочтений.

Пользователи могут добавлять треки из любых чатов через встроенный медиаплеер, формируя персональный плейлист, который автоматически включает предыдущие добавленные композиции. Одновременно с этим Telegram изменил дизайн профилей для пользователей Android — теперь аватар в свёрнутом состоянии расположен в центре экрана, а при наличии закреплённых коллекционных подарков они окружают фотографию пользователя.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор вводит меры против мошенничества в Telegram и WhatsApp, так как эти мессенджеры используются для обмана, вымогательства и вовлечения в терроризм. Статистика и жалобы граждан подтверждают проблему. Требования к владельцам сервисов игнорируются.

