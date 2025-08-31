В Москве Лексус с дипномерами Вьетнама врезался в столб

На юге Москвы «лексус» с дипломатическими номерами Вьетнама устроил серьёзное ДТП. Как сообщает телеграм-канал SHOT, авария произошла вечером 31 августа на улице Шаболовка, неподалёку от корпуса Высшей школы экономики.

Попавший в ДТП «лексус». Фото © Telegram / SHOT

По предварительным данным, водитель иномарки проскочил на красный свет и врезался в столб. На месте происшествия обнаружен разбитый автомобиль, но самого водителя там не оказалось – предположительно, он скрылся.

К месту ДТП уже прибыли «скорая» и сотрудники экстренных служб. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут виновника аварии.