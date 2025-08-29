«Руки, ноги, всё переломано»: Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Бутово
Жесткое ДТП произошло в Бутово: мотоцикл на полном ходу врезался в иномарку, который проезжала на красный свет. В результате мотоциклист получил смертельные травмы. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru.
«При таком падении выжить было бы чудом. Какое-то время дышал, потом перестал дышать, пытались реанимировать, но получилось или нет, я с уверенностью не могу сказать. Скорее всего не получилось. Руки, ноги были все переломаны», — поделился один из свидетелей.
Удар был настолько сильным, что мотоциклиста отбросило более чем на 30 метров, а обломки байка разлетелись до подъезда ближайшего дома. На место прибыли медики и спасатели, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
