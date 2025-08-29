Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 11:18

«Руки, ноги, всё переломано»: Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Бутово

В ДТП в Бутово мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой

В ДТП в Бутово мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой. Обложка © Telegram / 360.ru

В ДТП в Бутово мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой. Обложка © Telegram / 360.ru

Жесткое ДТП произошло в Бутово: мотоцикл на полном ходу врезался в иномарку, который проезжала на красный свет. В результате мотоциклист получил смертельные травмы. Об этом сообщил Telegram-канал 360.ru.

В ДТП в Бутово мотоциклист скончался после столкновения с иномаркой. Видео © Telegram / 360.ru

«При таком падении выжить было бы чудом. Какое-то время дышал, потом перестал дышать, пытались реанимировать, но получилось или нет, я с уверенностью не могу сказать. Скорее всего не получилось. Руки, ноги были все переломаны», — поделился один из свидетелей.

Удар был настолько сильным, что мотоциклиста отбросило более чем на 30 метров, а обломки байка разлетелись до подъезда ближайшего дома. На место прибыли медики и спасатели, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пять человек погибли в жёстком лобовом столкновении иномарок под Иркутском
Пять человек погибли в жёстком лобовом столкновении иномарок под Иркутском

Ранее на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля ритуальных услуг. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с катафалком. В результате аварии водитель последнего погиб, а двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика медицинскую помощь на месте не принял.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar