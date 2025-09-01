Экс-адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в ДТП
Руди Джулиани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut
Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани стал участником аварии и получил травмы. Об этом сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети X.
«Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП», — написал Рагуса.
В автомобиль Джулиани въехали сзади на высокой скорости на шоссе. После этого бывшего чиновника доставили в ближайший травмпункт. Там врачи диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также травмы левой руки и нижней части ноги. По словам Рагусы, 81-летний Джулиани чувствует себя хорошо и постепенно идёт на поправку.
