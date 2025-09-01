Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 22:03

Экс-адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в ДТП

Руди Джулиани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Руди Джулиани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани стал участником аварии и получил травмы. Об этом сообщил его представитель Майкл Рагуса в соцсети X.

«Вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире Джулиани попал в ДТП», — написал Рагуса.

В автомобиль Джулиани въехали сзади на высокой скорости на шоссе. После этого бывшего чиновника доставили в ближайший травмпункт. Там врачи диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также травмы левой руки и нижней части ноги. По словам Рагусы, 81-летний Джулиани чувствует себя хорошо и постепенно идёт на поправку.

Бизнесмен Белюскин мог быть замешан в громком деле о гибели известной блогерши
Бизнесмен Белюскин мог быть замешан в громком деле о гибели известной блогерши

Ранее Life.ru рассказывал, как гоняющий на Ducati бизнесмен Алексей Блиновский попал на камеры в момент ДТП. После аварии водитель второго авто избил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar