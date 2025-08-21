Гоняющий на Ducati муж Блиновской попал на камеры в момент ДТП, за которое его избили
Момент аварии с участием Блиновского на улице Шаболовка в Москве попал на видео
Появились первые кадры аварии в Москве, после которой водитель избил бизнесмена Алексея Блиновского. Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской признали виновным в ДТП и составили административный протокол за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал SHOT.
Момент аварии, после которой избили Алексея Блиновского. Видео © SHOT
Блиновский, управляя мотоциклом Ducati Diavel, пытался объехать автомобильный поток по улице Шаболовка справа. В ходе манёвра он задел зеркало попутно ехавшего кроссовера, после чего водитель напал на предпринимателя.
Напомним, что в результате драки Блиновский получил травму головы и носа. На место ДТП прибыли полиция и бригада скорой помощи. Подробности случившегося продолжают выяснять.