21 августа, 08:07

Гоняющий на Ducati муж Блиновской попал на камеры в момент ДТП, за которое его избили

Момент аварии с участием Блиновского на улице Шаболовка в Москве попал на видео

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Появились первые кадры аварии в Москве, после которой водитель избил бизнесмена Алексея Блиновского. Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской признали виновным в ДТП и составили административный протокол за нарушение ПДД, сообщает Telegram-канал SHOT.

Момент аварии, после которой избили Алексея Блиновского. Видео © SHOT

Блиновский, управляя мотоциклом Ducati Diavel, пытался объехать автомобильный поток по улице Шаболовка справа. В ходе манёвра он задел зеркало попутно ехавшего кроссовера, после чего водитель напал на предпринимателя.

Напомним, что в результате драки Блиновский получил травму головы и носа. На место ДТП прибыли полиция и бригада скорой помощи. Подробности случившегося продолжают выяснять.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Елена Блиновская
