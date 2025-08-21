Мужа «королевы марафонов» Блиновской заметили с разбитой головой
Алексея Блиновского избили на перекрёстке в Москве после ДТП
Обложка © Mash
Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской, получил тяжёлые травмы в драке на Шаболовке.
По данным Mash, конфликт вспыхнул после того, как Блиновский задел и снёс зеркало автомобиля на перекрёстке. Водитель машины вышел и избил мужчину. В результате у бизнесмена оказались разбитыми голова и нос. На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи.
Известно, что в середине мая Алексей Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста своей жены.