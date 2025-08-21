Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 07:48

Мужа «королевы марафонов» Блиновской заметили с разбитой головой

Алексея Блиновского избили на перекрёстке в Москве после ДТП

Обложка © Mash

Обложка © Mash

Бизнесмен Алексей Блиновский, супруг так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской, получил тяжёлые травмы в драке на Шаболовке.

По данным Mash, конфликт вспыхнул после того, как Блиновский задел и снёс зеркало автомобиля на перекрёстке. Водитель машины вышел и избил мужчину. В результате у бизнесмена оказались разбитыми голова и нос. На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи.

Известно, что в середине мая Алексей Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста своей жены.

Алмазы, кофеварки и рыболовство. Муж королевы инфоцыган Алексей Блиновский впервые рассказал в суде, откуда у них столько денег
Алмазы, кофеварки и рыболовство. Муж королевы инфоцыган Алексей Блиновский впервые рассказал в суде, откуда у них столько денег
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar