31 августа, 23:09

Польша депортировала украинца, грозившего устроить поджоги за отмену выплат

Польша депортировала на родину украинца, который угрожал утроить поджоги из-за отмены социальных выплат. Об этом сообщил соцсети X министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

«Вот и финал истории: гражданин Украины, который на видео, размещённом в Интернете, угрожал поджогами, был принудительно доставлен и депортирован на Украину сотрудниками Пограничной стражи»,указал он.

Депортация украинца из Польши. Видео © X / Marcin Kierwiński

Кроме этого нарушителю в течение 10 лет запретили въезжать в Польшу и страны Шенгенской зоны.

Польские пограничники заставляют украинцев раздеваться до трусов в поисках тату с Бандерой
Польские пограничники заставляют украинцев раздеваться до трусов в поисках тату с Бандерой

Ранее Life.ru сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих граждан Украины. Он указал, что пособия должны получать только те украинцы, которые работают в стране.

Обложка © X / Marcin Kierwiński

