В России предложили устроить «Полярную ночь»

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» РТУ МИРЭА предложил запустить новую ежегодную Всероссийскую экологическую акцию под названием «Полярная ночь». В распоряжении RT оказались копии обращений, направленных на имя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, а также на имя министра энергетики Сергея Цивилёва.

По данным телеканала, идея акции заключается в совершении символического и одновременно практического шага: в добровольном отключении необязательных электроприборов и освещения на один час в установленную дату и время, а также в осознанном использовании воды и других ресурсов в течение этого дня.

Предлагается, что дата проведения акции — день зимнего солнцестояния (21—22 декабря), который символизирует самую длинную ночь в году и хорошо сочетается с названием и концепцией «Полярной ночи». Представители корпуса отметили, что, поскольку в России в настоящее время не проводится международная акция «Час Земли», «Полярная ночь» может стать не только альтернативой, но и новой масштабной традицией, обладающей особой национальной и региональной спецификой.